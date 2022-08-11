Российским туристам рассказали, как попасть в Европу

Пока в большинство стран Европы российские туристы могут попасть. Даже несмотря на отмену прямых рейсов, добраться туда можно через дружественные страны.

Например, в Австрию можно долететь с пересадками в Турции, Арабских Эмиратах или Армении. В Болгарию также можно попасть через Турцию или Эмираты. В Италию, помимо этих двух транспортных хабов, пересадку можно еще сделать в Египте.

Для перелета в Швецию можно воспользоваться еще аэропортом в Катаре. А чтобы добраться до Франции, сначала придется долететь до Турции, ОАЭ или Бахрейна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.