Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Лазаревском

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах. Аномальная жара началась в Краснодарском крае. Накануне там было под 37 градусов. Но туристов это не пугает. Путевки до конца лета раскуплены, места в хороших гостиницах найти уже сложно.

Лазаревское – микрорайон города Сочи Краснодарского края. Что там сейчас с ценами, какой бюджет стоит закладывать на отдых? Об этом рассказали туристы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.