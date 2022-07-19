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Туризм

12:22

В АТОР дали рекомендации по оформлению шенгенской визы

туризм

Фото: depositphotos/Tolikoff

На оформление шенгенской визы следует закладывать 2–3 месяца, а также регулярно мониторить сайты визовых центров, сообщили в АТОР.

"По наблюдениям визовых специалистов, периодически "окна" открываются, так что можно записаться как и на обычную подачу, так и в премиум-зал", – отметили эксперты.

В организации напомнили про высокий спрос на получение "шенгена", нехватку сотрудников в консульствах, в связи с которым в визовых центрах образовался дефицит "окон" для записи на подачу документов. По этой причине россиянам следует закладывать на получение виз минимум 1 месяц, а лучше более длительный срок.

В АТОР также не рекомендовали обращаться к сомнительным посредникам, которые зачастую подают поддельный пакет документов. Из-за обмана заявителю на визу грозит отказ в пересечении границы или занесение в черный список.

Представитель компании "ПАКС" ожидает переноса поездок в Европу на сентябрь или октябрь в связи с проблемами с получением виз.

Ранее сообщалось, что визовые центры Испании, Франции и Греции в России закрыли все окна для подачи документов на визы в июле.

Как отметила гендиректор турфирмы "Да Турс" Лилия Феоктистова, в испанском визовом центре количество мест ограничено до 500–600 в день, из них 300 приходится на Москву.

По словам директора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, в консульстве Греции действует ограничение на прием документов в 150 паспортов в день, при этом на июль квота уже закрыта, а на август откроется в скором времени.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что свободные окна на получение французской визы есть только на август.

Очереди на получение "шенгена" возникли в визовых центрах в РФ

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