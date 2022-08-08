Россиянам рассказали, в какие страны проще оформить шенгенскую визу

Фото: depositphotos/d.travnikov

Туристическую шенгенскую визу россиянам проще всего оформить в визовых центрах Венгрии, Болгарии и Греции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталью Осипову.

Такой вывод она сделала на основе собственных наблюдений.

"И во Францию люди пытаются cдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть", – подчеркнула Осипова.

По ее словам, пока ситуация с выдачей "шенгена" не вызывает тревоги. Ограничение на выдачу виз в Литву, Эстонию и Чехию практически не отразилось на россиянах, так как раньше спрос на эти страны был не слишком высоким.

Осипова добавила, что в некоторых странах увеличились сроки оформления виз, но "шенген" по-прежнему выдают. Вместе с тем она рекомендовала поторопиться с получением "шенгена", пока ситуация с ограничениями не стала накаляться.

"Подавать документы я бы посоветовала месяца за три. Сигналы на рынке негативные – все дальше и дальше отодвигается предоставление "шенгена", – заключила Осипова.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

