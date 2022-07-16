Россияне назвали главные критерии идеального отпуска

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Большинство россиян рассказали, что главным критерием идеального отпуска являются деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный онлайн-сервисом Туту.ру.

Так, для 23% опрошенных важно, чтобы в поездке все было по высшему разряду.

18% респондентов отметили, что для них самым важным в отпуске является море, солнце и пляж. Столько же туристов рассказали, что для них наиболее важное значение имеет хорошая компания.

Для 11% путешественников важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. Столько же считают, что для идеального отпуска обязательно нужна красивая природа, а также достопримечательности.

Уточняется, что опрос проводился среди 2 145 россиян.

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