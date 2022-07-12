Россиянам рассказали, где можно отдохнуть в Крыму

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Путешественникам из России рассказали, где можно отдохнуть в Крыму. Видео с интересными местами опубликовал RT.

В ролике туристам показали как разные виды отдыха, так и места. На полуострове гости курорта смогут посмотреть замки и узнать об их истории, отдохнуть на пляжах и попробовать себя в экстремальных водных видах спорта.

Кроме того, в Крыму можно найти развлечения и для детей.

Однако, как сообщалось ранее, в июне отели Крыма оказались заполнены лишь наполовину. Одной из причин сложившейся ситуации является закрытие аэропорта Симферополя.

Ограничение полетов на полуостров серьезно осложнило логистику, из-за чего туристы стали переключаться на более доступные российские курорты.

