Туристов пригласили на отдых в Крым

В Крыму приглашают туристов на отдых, зазывают скидками и акциями, чтобы заполнить отели. В данный момент на пляжах пусто, а в ресторанах нет никого.

В Сочи же, наоборот, наблюдаются заторы и толпы. Где отдохнуть, сколько это стоит и как добираться?

Подробности в эфире телеканала Москва 24.