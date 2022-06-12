Первый туристско-образовательный кластер в РФ появится в Крыму

Фото: пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи

Туристско-образовательный кластер "Таврида.АРТ" будет создан в Крыму, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Соглашение о его создании было подписано 12 июня в Судаке Росмолодежью, властями Крыма и городского округа Судак, а также АНО "Центр развития культурных инициатив".

"Новый проект – туристско-образовательный кластер в Крыму – призван решить одновременно целый комплекс задач: раскрытие творческого потенциала молодого поколения, его духовно-нравственное развитие, формирование здорового образа жизни и отдыха-оздоровления за счет курортно-рекреационных ресурсов", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ксении Разуваевой.

Она отметила, что кластер позволит привлечь креативный и интеллектуальный потенциал молодых людей в реализацию проектов и программ развития РФ.

Уточняется, что кластер будет включать в себя современный центр молодежного творчества и образования, образовательный центр – Университет креативных индустрий, спортивно-физкультурный комплекс, санаторно-

курортную зону. Кроме того, на его территории будут расположены гостиницы, кампусы, сформированы

парковые территории и городские пространства, благоустроена набережная с пляжами.

При этом Университет креативных индустрий будет флагманской организацией кластера.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Ирина Кивико подчеркнула, что совмин будет оказывать всестороннюю поддержку в развитии кластера, создавать условия для эффективного взаимодействия с местными органами власти и госорганизациями.

В свою очередь глава администрации Судака Константин Подсевалов отметил, что создание в городском округе выведет его на новый уровень. "Забота об экологии, природе, материальном и нематериальном наследии нашего региона,

а также новые рабочие места для местных жителей, новые, недоступные ранее возможности для молодежи, перспективы для бизнеса и фермерских хозяйств", – добавил он.

По словам руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина, Судак в ближайшее время станет местом, куда вся Россия будет приезжать для отдыха, учебы и творчества.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков назвал поразительными изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России.

По его словам, крымчане всегда стремились в Россию с момента распада СССР. Для того чтобы понять, как много сделано в Крыму, достаточно проехать по Крымскому мосту, по трассе "Таврида", мимо терминала аэропорта Симферополя и республиканской больницы, подчеркнул Цеков.