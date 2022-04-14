Ялтинский международный экономический форум перенесен на конец 2022 года

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что о датах проведения форума будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что крымский арт-фестиваль "Таврида" планируется провести во второй половине июля. Организаторы фестиваля приняли решение о его переносе с осени на лето в связи с большим количеством мероприятий, запланированных на сентябрь.