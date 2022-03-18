Сенатор назвал поразительными изменения в Крыму за 8 лет в составе РФ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков назвал поразительными изменения, которые произошли в Крыму за восемь лет пребывания в составе России.
По его словам, крымчане всегда стремились в Россию с момента распада СССР. Для того чтобы понять, как много сделано в Крыму, достаточно проехать по Крымскому мосту, по трассе "Таврида", мимо терминала аэропорта Симферополя и республиканской больницы, подчеркнул Цеков.
"Те изменения, которые произошли в Крыму за эти восемь лет, – мы могли о них только мечтать, но не думали, что они будут так быстро реализоваться", – цитирует сенатора RT.
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Владимир Путин выступил с предложением продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с возможностью пролонгации до 2030 года. Президент России напомнил, что изначально срок действия программы истекал в 2025 году. По его словам, перед властями стоит задача расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры.
Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением – Путин
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