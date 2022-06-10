На ВДНХ устанавливают шатры для первого фестиваля внутреннего туризма "Подорожник". Они будут символизировать 5 основных направлений – это Дальний Восток, Черное море, Петербург, Арктика и Центральный Федеральный округ.

В программе – встречи с известными путешественниками, кулинарные мастер-классы у павильона № 57, театральные шествия, спектакли, выступления музыкантов. Фестиваль пройдет в Москве с 11 по 13 июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.