Отели Крыма в июне были заполнены лишь на половину

В июне отели Крыма оказались заполнены лишь на половину. В качестве одной из причин сложившейся ситуации называют закрытие аэропорта Симферополя.

Ограничение полетов на полуостров серьезно осложнило логистику, из-за чего туристы стали переключаться на более доступные российские курорты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

