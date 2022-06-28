В РФ увеличился поток клиентов в турагентства – АТОР

В России увеличился поток клиентов в турагентства. Они поручают специалистам купить билеты на рейсы зарубежных перевозчиков. Это отмечают в Ассоциации туроператоров России.

Свою роль сыграли, в том числе, ограничения на работу банковских карт за рубежом и уход привычных для россиян систем бронирования. По данным одного из сервисов, в этом году только 16% респондентов организуют отпуск самостоятельно, 84% приобретают готовые туры.

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