Выручка гостиниц и турагентств Москвы выросла на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал о росте оборота столичных гостиниц и турагентств с начала текущего года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 35,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", – заявил представитель мэрии.

Также Пуртов указал на возросшее число чеков, показывающее количество клиентов. За тот же обозначенный период их было 6,4 тысячи, а это на 9,3 процента больше показателя 2021 года.

Помимо этого, зафиксирован рост оборота туристических агентств. С января по май он составил более 197,3 миллиарда рублей (плюс 29,4 процента к прошлому году). Число чеков увеличилось до 19,8 тысячи.

Положительная динамика также отмечается в целом по среднесуточным оборотам сферы гостеприимства. В мае они составили 1,85 миллиарда рублей – на 23,4 процента больше, чем в апреле.

Согласно данным Комитета по туризму Москвы, в период с 30 апреля по 10 мая в столице побывали 1,6 миллиона туристов. В минувшем году, когда еще действовали коронавирусные ограничения, этот показатель составил 1,1 миллиона человек. По мнению Пуртова, прирост туристов в столицу продолжится летом 2022 года.

В июне Ростуризм сообщил о начале действия стандарта "все включено" в отелях РФ с 2023 года. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, до конца текущего года он будет утвержден.