Выручка гостиниц и турагентств Москвы выросла на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал о росте оборота столичных гостиниц и турагентств с начала текущего года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 миллиарда рублей, что в текущих ценах на 35,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", – заявил представитель мэрии.
Также Пуртов указал на возросшее число чеков, показывающее количество клиентов. За тот же обозначенный период их было 6,4 тысячи, а это на 9,3 процента больше показателя 2021 года.
Помимо этого, зафиксирован рост оборота туристических агентств. С января по май он составил более 197,3 миллиарда рублей (плюс 29,4 процента к прошлому году). Число чеков увеличилось до 19,8 тысячи.
Положительная динамика также отмечается в целом по среднесуточным оборотам сферы гостеприимства. В мае они составили 1,85 миллиарда рублей – на 23,4 процента больше, чем в апреле.
Согласно данным Комитета по туризму Москвы, в период с 30 апреля по 10 мая в столице побывали 1,6 миллиона туристов. В минувшем году, когда еще действовали коронавирусные ограничения, этот показатель составил 1,1 миллиона человек. По мнению Пуртова, прирост туристов в столицу продолжится летом 2022 года.
В июне Ростуризм сообщил о начале действия стандарта "все включено" в отелях РФ с 2023 года. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, до конца текущего года он будет утвержден.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: