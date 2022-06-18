Названы услуги, которые можно требовать в отелях разных категорий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В мире не существует единой классификации отелей. Например, в России и ряде других стран их разделяют по количеству звезд. Это не значит, что гостиницы одного класса будут сопоставимы, однако в них точно будет совпадать перечень доступных услуг. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Для всех отелей, вне зависимости от их "звездности", обязательными критериями является ежедневная уборка в номерах, использование плотных штор в комнатах, круглосуточная работа службы приема, предоставление услуг хранения багажа и некоторые другие базовые вещи. Даже в отелях без звезд, к которым можно отнести гостевые дома на юге России, положено предоставление постояльцам бесплатной питьевой воды, средств личной гигиены. Туалет в таких отелях может быть общим, но рассчитанным не более чем на 10 человек.
В однозвездочных отелях требования похожи. Там также может быть общий туалет, однако минимум в четверти номеров они должны быть собственными. Кроме того, постояльцы там могут воспользоваться услугой бесплатной стирки. Положен им и завтрак. Если гостиница расположена в жарком регионе, то в комнатах должны стоять хотя бы вентиляторы.
Гостиницы с двумя звездами отличаются большим размером номеров. Смена постельного белья происходит чаще: уже раз в три, а не пять дней. Постояльцам предоставляется услуга переноса багажа. Заметно улучшается качество обслуживания в "тройках". Туалеты там должны быть в каждом из номеров, предусмотрены мини-бары и холодильники, обязательно наличие лифта даже в малоэтажных зданиях. Кроме этого, помимо завтрака посетители могут попросить о питании в течение дня.
В четырехзвездочных отелях сервис сопоставим с "пятерками". Их клиентам доступно круглосуточное обслуживание номеров, обязательно наличие бесплатного интернета, питание предоставляется в течение дня в формате шведского стола. В таких отелях должны быть бассейны или сауны. В высшей категории отелей, пяти звездах, добавляется услуга ежедневной замены полотенец и постельного белья, интернет работает уже не только в общих пространствах, но и номерах имеется медицинский кабинет.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что стандарт "все включено" в гостиницах России начнет действовать со следующего года. По ее словам, стандарты "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны.
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