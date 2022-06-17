Число пользователей турсервиса Russpass превысило четыре миллиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российским туристическим сервисом Russpass пользуются уже более четырех миллионов человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Это крупный общенациональный проект, который объединяет все регионы России. По словам заммэра, он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли.

"В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России – от готовых туров до маршрутов для автопутешествий", – добавила Сергунина.

Она рассказала, что самыми популярными функциями Russpass считаются бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам.

В прошлом году Москву посетили 15,3 миллиона россиян, то есть внутренний турпоток в столицу восстановился почти на 80% в сравнении с результатами допандемийного 2019 года. В этом году динамику показали майские праздники. В этот период город посетили 1,9 миллиона жителей регионов России. Это на 7% больше, чем годом ранее.

Исследование комитета по туризму показало, что большинство российских путешественников сейчас приезжают в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. В основном это люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Туристы чаще всего точно знают, чего хотят, поэтому самостоятельно планируют маршрут, покупают билеты, выбирают тип размещения и составляют культурную программу. 42% респондентов за год приезжали в столицу не менее двух раз.

В индустрии туризма и гостеприимства заняты почти 500 тысяч москвичей. Только в 2021 году отрасль принесла в бюджетную систему столицы порядка 100 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass подготовил специальные предложения для участников Московской недели моды. Особые условия участникам мероприятия предоставят почти 60 отелей и ресторанов.

Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".