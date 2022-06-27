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Крепкий алкоголь запретили к ввозу из России в Финляндию как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, сообщает РИА Новости.
По словам представителя таможни Финляндии Яркко Кескинена, ограничения ввели в соответствии с санкциями Евросоюза против России из-за спецоперации на Украине. Под ограничения не подпадают слабоалкогольные напитки, к примеру пиво, сидр и вино.
Ранее власти Финляндии ограничили так называемый бензиновый туризм, введя запрет для физических лиц на ввоз топлива из России. Теперь в рамках исполнения антироссийских санкций граждане страны не смогут ввозить в канистрах и иных емкостях бензин и другие виды топлива, приобретенные в РФ. При этом заправлять непосредственно автомобили в России финны по-прежнему могут.
До этого финская Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая. До этого компания отказалась выполнять требование "Газпрома" оплачивать голубое топливо из РФ в рублях.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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