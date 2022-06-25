Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу с 27 июня

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Генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы визового центра в России и приема документов на визы, выпущенное ранее из-за технических проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из греческих туристических компаний.

Таким образом, работу консульств Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске решили не приостанавливать. С 27 июня центры продолжат работать в обычном режиме.

Ранее АТОР объявила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Говорилось, что работу приостановили консульства этой страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. При этом спрос на визы в Грецию остался на достаточно высоком уровне.

