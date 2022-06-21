Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений для граждан РФ с 1 июля

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Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

Заявления принимают в визовых центрах страны по предварительной записи.

Рассматривать заявления будут согласно Визовому кодексу ЕС. При этом в посольстве отметили, что между Евросоюзом и Россией действует Соглашение об упрощении выдачи виз, однако из-за санкций применение ряда положений частично приостановлено.

"Это означает, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или тесте на коронавирус. На пунктах пересечения границы также больше не будет проводиться тестирование на коронавирус", – говорится в сообщении.

Финляндия также снимет ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Финляндия откроет границу с Россией для туристических целей с 30 июня. Пограничный контроль возвращается к работе в допандемийных условиях. Прибывающим необходимо по прибытии предоставить паспорт и визу (при необходимости). После снятия ограничений ожидается рост трафика в Финляндию из третьих стран.

