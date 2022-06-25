Россияне с 27 июня не смогут подавать документы на получение виз в Грецию

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Сообщается, что работу приостановили консульства этой страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

На данный момент достоверно неизвестно, с чем связан перерыв в работе. Как рассказали в одной из туроператорских компаний "Вестнику АТОР", потребовалось обновление систем визового центра.

Сроки возобновления приема документов на визы не называются.

Ранее стало известно, что гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдавать визы на въезд и разрешения на пребывание в Чехии. Исключение возможно только в гуманитарных случаях.