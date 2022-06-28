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Туристов призвали не бояться лететь в Турцию из-за ливней

Отпуск смоет: испортят ли сильные ливни отдых в Турции
туризмэксклюзив

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова в разговоре с Москвой 24 призвала туристов не бояться лететь на юг Турции.

Ранее сообщалось, что на север Турции обрушились мощные ливни, спровоцировав наводнение в некоторых провинциях. Разгул стихии привел к тому, что реки вышли из берегов, были размыты дороги, несколько мостов рухнули. Местные власти объявили красный уровень опасности.

По словам Осиповой, в основном туристы едут отдыхать на юг Турции и сейчас там катаклизмов нет.

Мы же в основном туристов посылаем в Анталию, там все спокойно. Пока у нас нет никаких сообщений о том, что там туристам опасно находиться. Поэтому ехать можно, даже нужно.
Наталья Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

"Если бы нам добавили количество рейсов, полетело бы еще больше туристов, мы просто испытываем нехватку самолетов. А так спрос на Турцию большой. Поэтому Анталия у нас всегда заполнена нашими туристами. Там можно как за небольшую цену отдохнуть, так и за очень высокую", – говорит эксперт.

Кроме того, помимо Турции, сейчас россияне могут отдохнуть в Египте, Объединенных арабских эмиратах, Абхазии, Армении, Узбекистане, Белоруссии или Казахстане, заключила Осипова.

Ранее непогода обрушилась на Крым. В ночь на 26 июня на полуострове начались ливни, спровоцировавшие подтопления в некоторых районах. В Роспотребнадзоре рекомендовали гостям крымских курортов и местным жителям не купаться в море на южном побережье. По данным главы республики Сергея Аксенова, в первые дни непогоды на полуостров выпало более 100 миллиметров осадков.

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