Круизы из Сочи в Турцию запустят в июле

Круизы из Сочи в Турцию запустят с 16 июля. Туристы смогут побывать в Стамбуле и других турецких городах.

Обещают семь ночей в море и длительные дневные стоянки, во время которых будет возможность познакомиться с местными достопримечательностями. Планируется, что круизы будут доступны до середины октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

