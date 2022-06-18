Туроператоры сообщили о росте спроса на речные круизы

Спрос на речные круизы заметно вырос, загрузка теплоходов полная. Об этом говорят туроператоры. Сыграла свою роль в этом и программа туристического кешбэка.

В топе популярных направлений оказались Санкт-Петербург, Казань, а также путешествия по городам Золотого кольца. Подробнее о ценах и направлениях речного туризма – в сюжете телеканала Москва 24.

