Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает осенью

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Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает в осенний этап программы. Совершить путешествие можно будет в октябре. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Петербургского международного экономического форума.
"По поручению президента мы проработали этот вопрос. И у нас уже в осенний этап продаж по программе туристического кешбэка будет повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток", – отметила Догузова.
Глава ведомства уточнила, что кешбэк будет равен 40% от стоимости поездки, в максимуме – 40 тысяч рублей. Осуществить поездку можно будет уже с 1 октября и до конца года. Продажи стартуют приблизительно в августе.
Ранее в Ростуризме не исключили распространения туристического кешбэка на жителей Донбасса. Догузова уточнила, что технически для этого нет никаких препятствий.
9 июня Ростуризм также расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Сообщалось, что с 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.
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