В Ростуризме не исключили распространения туристического кешбэка на жителей Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о возможном распространении кешбэка на туристические поездки для жителей из ДНР и ЛНР.

"Мы не исключаем, что в какой-то момент программа может быть расширена на жителей ДНР и ЛНР, технически для этого нет никаких препятствий", – сообщила она РИА Новости.

Ранее Зарина Догузова сообщила, что продажи в рамках очередного этапа туристического кешбэка, который стартует 1 октября, могут начаться в августе.

9 июня Ростуризм также расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Сообщалось, что с 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.

