Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако все должны знать, чем она может защищаться. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Комментируя высказывания западных политиков о возможности ядерной войны, президент подчеркнул, что подобную риторику начала не Россия. Москва, по его словам, просто вынуждена отвечать странам, представители которых "разглагольствуют по этому поводу".
"Как только мы ответили, сразу цепляются за это и говорят: "Вот, Россия угрожает". Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять для защиты нашего суверенитета", – сказал президент РФ.
До этого Владимир Путин заверил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Залогом успеха ВС РФ станет героизм российских солдат и консолидация российского общества, подчеркнул президент РФ.
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
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