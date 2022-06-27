Рестораны "Вкусно – и точка" открылись в Сочи и Воронеже. В Сочи открыты четыре ресторана, в Воронеже – один.

В менеджменте компании в Сочи рассказали, что ожидали меньше гостей в будний день, хотя очередей, как в Москве, не было. В Сети жители Воронежа прокомментировали, что на открытии устроили концерт, образовалась очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.