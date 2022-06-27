Диетологи рассказали, как выбрать сочную малину, и назвали главные признаки спелой ягоды. Эксперты прокомментировали, что в зависимости от страны произрастания ягодный вкус будет отличаться.

О странах-импортерах, российских регионах-поставщиках и специальных сортах малины – в эфире канала Москва 24.