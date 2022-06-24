Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:16

Врач предложил наблюдать за вернувшимися из стран со случаями оспы обезьян

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet врач Сергей Нетесов предложил установить наблюдение за людьми, которые вернулись в Россию из стран с зафиксированными случаями оспы обезьян. Об этом сообщает RT.

"Главным критерием заражения является пребывание в пандемичной стране, в той, где это заболевание встречается, и более того, пребывание в этой стране с посещением джунглей, нахождением там в течение продолжительного времени и тесным контактом с грызунами и обезьянами", – заявил специалист.

По словам Нетесова, самолечение в случае заражения оспой обезьян должно быть исключено. Необходимо сразу обратиться за врачебной помощью.

Врач также высказался о возможных способах терапии болезни. Так, он предлагает поместить зараженных в отдельные инфекционные боксы, а бригаду контактирующих с ними врачей предварительно вакцинировать.

Накануне стало известно, что Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что инфекция выявлена уже в 58 странах с общим числом 3 417 случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения в тот же день сообщили, что не имеют отношения к объявлению пандемии оспы обезьян.

В Италии растет число случаев оспы обезьян

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать