Врач предложил наблюдать за вернувшимися из стран со случаями оспы обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet врач Сергей Нетесов предложил установить наблюдение за людьми, которые вернулись в Россию из стран с зафиксированными случаями оспы обезьян. Об этом сообщает RT.
"Главным критерием заражения является пребывание в пандемичной стране, в той, где это заболевание встречается, и более того, пребывание в этой стране с посещением джунглей, нахождением там в течение продолжительного времени и тесным контактом с грызунами и обезьянами", – заявил специалист.
По словам Нетесова, самолечение в случае заражения оспой обезьян должно быть исключено. Необходимо сразу обратиться за врачебной помощью.
Врач также высказался о возможных способах терапии болезни. Так, он предлагает поместить зараженных в отдельные инфекционные боксы, а бригаду контактирующих с ними врачей предварительно вакцинировать.
Накануне стало известно, что Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что инфекция выявлена уже в 58 странах с общим числом 3 417 случаев.
Во Всемирной организации здравоохранения в тот же день сообщили, что не имеют отношения к объявлению пандемии оспы обезьян.
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