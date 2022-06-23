Врач усомнился в эффективности защиты прививок времен СССР от оспы обезьян

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Вакцинация от натуральной оспы, проведенная во времена СССР, вряд ли обеспечит достаточный уровень защиты от оспы обезьян в настоящее время, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

"Оспопрививание прекратилось уже более 40 лет назад во всем мире, поэтому вряд ли через столь долгий срок будет гарантирована защита от заражения этой болезнью. Можно предполагать только более легкое течение болезни у тех, кого прививали в детстве несколько десятилетий назад", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт подчеркнул, что у РФ отсутствуют преимущества над другими государствами, и рекомендовал полагаться на противоэпидемические меры. Каган добавил, что у оспы обезьян и ветряной оспы нет сходств, кроме названия, в связи с чем иммунитет к ветряной оспе не обеспечит защиту от оспы обезьян.

В свою очередь, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко не исключил конспирологическую теорию происхождения оспы обезьян.

"Распространение идет от человека к человеку, причем неизвестно происхождение, потому что в основном нет связи с посещением африканских стран, контактом с обезьянами, большинство заразившихся, как правило, даже не контактировали с больными с поставленным диагнозом. Это наводит на мысль конспирологического характера", – сообщил он радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, инфекция существовала в Африке и до этого, однако случаи завоза ее в другие страны были единичными, развития не было.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. По ее данным, уже в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям.

Позже во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не имеют никакого отношения к объявлению пандемии оспы обезьян.

