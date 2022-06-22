"Деньги 24": российский авторынок сократился более чем на 50%

В России новые машины подорожали примерно на треть. С начала 2022 года российский авторынок сократился более чем на 50%.

Откуда в столицу будут ввозить автомобили? Есть ли шанс, что они подешевеют? Что будет происходить с машинами с пробегом? Об этом – в программе "Деньги 24".