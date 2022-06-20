Минфин внес проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство финансов РФ проинформировало граждан о том, что проект постановления об изменениях условий льготной ипотеки был разработан и внесен на рассмотрение в правительство.

"Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%", – говорится на официальном сайте Минфина.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.

Он объяснил, что после резкого роста весной процентная ставка в российской экономике постепенно снижается. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи глава государства счел возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке.

Кроме того, позже президент поручил правительству до 1 сентября обеспечить меры для реализации программы льготной ипотеки для многодетных семей.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что снижение ставки льготной ипотеки повысит спрос и поддержит строительную отрасль.