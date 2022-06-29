Визовый центр Греции в Москве приостановит работу до 4 июля. В пресс-службе посольства ссылаются на депортацию греческих дипломатов из России.

Ранее МИД России объявил 8 греческих дипломатических сотрудников в РФ персонами нон грата. Кроме того, посол Греции Екатерина Нассика была вызвана в министерство, где ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

