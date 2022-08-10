Метеоролог рассказал о погоде во второй половине августа в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Погода в столице в ближайшие пять дней будет сухой и почти жаркой. Об этом Москве 24 рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Прохладные дни остались позади. Со среды, 10 августа, началось повышение на один-полтора градуса, которое продолжится в четверг и пятницу", – отметил он
По словам специалиста, в четверг воздух в столице прогреется до 26...27 градусов.
При этом сильного летнего зноя в ближайшее время не прогнозируется, говорит метеоролог.
"До 32...33 градусов уже не будет. Будет где-то до 28…30 градусов в эти выходные и обойдется без осадков. Они подойдут несколько позже, где-то с 17–18 августа. А пока выходные будут солнечные, яркие, почти жаркие", – добавил Шувалов.
Судя по первой декаде августа и тем климатическим процессам, которые происходят в атмосфере, теплая погода сохранится и во второй половине месяца, продолжил синоптик.
Ранее россиян предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах. Речь идет про Астраханскую и Волгоградскую области, где столбики термометров в течение недели могут подняться до 36–40 градусов. Высокие температуры также ожидаются в степных районах Крыма (до 37 градусов) и в Калмыкии (до 39 градусов).
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