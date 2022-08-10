Метеоролог рассказал о погоде во второй половине августа в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в столице в ближайшие пять дней будет сухой и почти жаркой. Об этом Москве 24 рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Прохладные дни остались позади. Со среды, 10 августа, началось повышение на один-полтора градуса, которое продолжится в четверг и пятницу", – отметил он

По словам специалиста, в четверг воздух в столице прогреется до 26...27 градусов.





Александр Шувалов метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" В пятницу будет до 27…28 градусов, в выходные – до 28…30 градусов. Мы идем вверх по лесенке, которая ведет в почти жаркое лето.

При этом сильного летнего зноя в ближайшее время не прогнозируется, говорит метеоролог.

"До 32...33 градусов уже не будет. Будет где-то до 28…30 градусов в эти выходные и обойдется без осадков. Они подойдут несколько позже, где-то с 17–18 августа. А пока выходные будут солнечные, яркие, почти жаркие", – добавил Шувалов.

Судя по первой декаде августа и тем климатическим процессам, которые происходят в атмосфере, теплая погода сохранится и во второй половине месяца, продолжил синоптик.





Александр Шувалов метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Теплая погода сохранится всю вторую десятидневку августа, до 20-го числа включительно. После 17 августа ожидаются кратковременные дожди, но при этом днем температура будет подниматься до 23…26 градусов. Пока лето не очень торопится покидать Русскую равнину.

Ранее россиян предупредили об аномальной жаре в некоторых регионах. Речь идет про Астраханскую и Волгоградскую области, где столбики термометров в течение недели могут подняться до 36–40 градусов. Высокие температуры также ожидаются в степных районах Крыма (до 37 градусов) и в Калмыкии (до 39 градусов).

