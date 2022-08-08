Температура в Москве вновь превысит климатическую норму в грядущие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура до 28 градусов тепла и погода без осадков ожидаются в Москве в выходные, 13 и 14 августа, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Мы ждем, что выходные будут достаточно комфортными, ночи станут потеплее, осадков не ожидается. Максимальная температура – 26–28 градусов", – сообщила она РИА Новости.

По словам синоптика, температурные показатели вновь будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Она также пояснила, что 8 и 9 августа атмосферный фронт будет влиять на погоду в Московском регионе. Так, в понедельник, 8 августа, в столице возможен кратковременный дождь с грозой.

Во вторник, 9 августа, воздух в Москве прогреется до 23 градусов тепла, в области – до 24 градусов, при этом возможна гроза с порывами ветра до 12–17 метров в секунду.

В среду, 10 августа, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла в столице, по области будет колебаться от 21 до 26 градусов.

Метеоролог уточнила, что 11 августа столбики термометров поднимутся до 26 градусов, 12 августа – до 28 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что со среды, 10 августа, в Москве ожидается облачная погода без осадков с температурой до 26 градусов.

По словам синоптика, в понедельник, 8 августа, облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе, местами могут пройти кратковременные дожди. Воздух в этот день прогреется от 21 до 23 градусов тепла в Москве, от 20 до 25 градусов – в области. При этом ветер будет северного направления с порывами 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

