Метеоролог рассказала, вернется ли до конца августа жара в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рабочая неделя с 8 августа будет с комфортной температурой без аномальной жары. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"В первые два рабочих дня в столичном регионе характер погоды будет определять атмосферный фронт. Он сейчас лежит восточнее Московской области. Сегодня ночью и завтра он будет двигаться в обратном направлении, и мы будем находиться под его влиянием", – объяснила она.
По словам специалиста, со среды погоду станет определять антициклон, который придет с запада. Москва будет находиться в его восточной части.
"Будет преобладать северный и северо-западный ветер. Ночи станут чуть прохладнее, особенно на четверг и на пятницу. Температура поднимется до 12...14 градусов. Дневная температура в среду, четверг и пятницу меняться практически не будет. Ожидается до 24...25 градусов", – уточнила специалист.
Повышение температуры на пару градусов произойдет в субботу, продолжила Позднякова. "Она поднимется до 26...27 градусов днем. Это на три-четыре градуса выше климатической нормы", – отметила синоптик.
По словам метеоролога, в августе еще будут жаркие дни.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда в столице прекратятся осадки. По словам синоптика, со среды, 10 августа дождей уже не будет.
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