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Москва 24

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12:33

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Метеоролог рассказала, вернется ли до конца августа жара в Москву

С температурой выше нормы: вернется ли до конца августа жара в Москву
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рабочая неделя с 8 августа будет с комфортной температурой без аномальной жары. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В первые два рабочих дня в столичном регионе характер погоды будет определять атмосферный фронт. Он сейчас лежит восточнее Московской области. Сегодня ночью и завтра он будет двигаться в обратном направлении, и мы будем находиться под его влиянием", – объяснила она.

Во вторник у нас будут кратковременные дожди, есть вероятность грозы с порывами ветра. Ночью температура будет до 14...16 градусов. Днем в Москве ожидается до 21...23 градусов. Это ниже климатической нормы на один-два градуса.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

По словам специалиста, со среды погоду станет определять антициклон, который придет с запада. Москва будет находиться в его восточной части.

"Будет преобладать северный и северо-западный ветер. Ночи станут чуть прохладнее, особенно на четверг и на пятницу. Температура поднимется до 12...14 градусов. Дневная температура в среду, четверг и пятницу меняться практически не будет. Ожидается до 24...25 градусов", – уточнила специалист.

Повышение температуры на пару градусов произойдет в субботу, продолжила Позднякова. "Она поднимется до 26...27 градусов днем. Это на три-четыре градуса выше климатической нормы", – отметила синоптик.

По словам метеоролога, в августе еще будут жаркие дни.

По предварительным прогнозам, во второй половине августа ожидаются дни с довольно высокой температурой. Она может достигать 27...29 градусов, что на три-пять градусов выше нормы.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда в столице прекратятся осадки. По словам синоптика, со среды, 10 августа дождей уже не будет.

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