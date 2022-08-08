Синоптик заявил о продолжающемся купальном сезоне в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

К выходным, 13 и 14 августа, температура воды в Москве прогреется до 21–22 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура воды севернее Москвы-реки составит 21 градус, а в черте города или южнее на озерах и водохранилищах она прогреется до 22 градусов.

"Это комфортная температура для купания, а продолжение купального сезона – явный признак хорошего лета", – отметил Вильфанд.

Кроме того, он рассказал, что с пятницы, 12 августа, будет повышаться температура воздуха. В предстоящие выходные дни она составит 25–28 градусов.

"Такая температура будет выше многолетних значений примерно на два градуса, при этом не стоит забывать, что это по новым климатическим нормам, а климат потеплел, нормы повысились, поэтому можно сказать, что это хорошая, летняя погода", – пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что со среды, 10 августа, в Москве ожидается облачная погода без осадков с температурой до 26 градусов.

При этом, по словам синоптика, в понедельник, 8 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, местами могут пройти кратковременные дожди.

