Антироссийские санкции обернулись против Европы – СМИ

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Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой. Таким мнением поделился колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур.
Как отметил автор, курс рубля укрепился. Произошло это после того, как РФ перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. В свою очередь, евро же теперь практически сравнялся с долларом.
Шнур назвал слабым утешением то, что Франция "катится в пропасть" вместе со всем Евросоюзом.
Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. В публикации указывается, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для европейского региона.
Авторы материала отмечают, что сильной стороной России является то, что значительную часть ее ВВП составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, в то время как сфера услуг, включающая в себя транспорт, банковский сектор, туризм и торговлю, в целом, меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики
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