Турпоток в Крым может снизиться на 5–10% из-за повреждения железной дороги – АТОР

Фото: depositphotos/KURLIN_CAfE
Поток туристов в Крым может снизиться на 5–10% в связи с повреждением железной дороги. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Эксперты не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым (в том числе и на машине), желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха", – отмечается в сообщении.
Однако, как предположил вице-президент ассоциации и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, сильного снижения турпотока в связи с ЧП все же не ожидается.
"Вероятно, не больше 5–10% может потерять Крым из-за последнего ЧП", – заявил эксперт.
В "Интуристе" же выразили мнение, что происшествие на полуострове если и отразится на волне туристов, то в виде стагнации спроса.
Отмечается, что в настоящее время туры в Крым пока никто не аннулировал.
Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на автомобилях. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.
Позднее в министерстве обороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
Также сообщалось, что в результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд.
Несколько гражданских объектов повреждено в Крыму в результате диверсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: