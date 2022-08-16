Турпоток в Крым может снизиться на 5–10% из-за повреждения железной дороги – АТОР

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Поток туристов в Крым может снизиться на 5–10% в связи с повреждением железной дороги. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Эксперты не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым (в том числе и на машине), желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха", – отмечается в сообщении.

Однако, как предположил вице-президент ассоциации и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, сильного снижения турпотока в связи с ЧП все же не ожидается.

"Вероятно, не больше 5–10% может потерять Крым из-за последнего ЧП", – заявил эксперт.

В "Интуристе" же выразили мнение, что происшествие на полуострове если и отразится на волне туристов, то в виде стагнации спроса.

Отмечается, что в настоящее время туры в Крым пока никто не аннулировал.

Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на автомобилях. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в министерстве обороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Также сообщалось, что в результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд.

