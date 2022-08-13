Осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком стартует 25 августа

В правительстве объявили о старте продаж осенних туров по России с кешбэком с 25 августа. Уточняется, что программа включает в себя поездки с 1 октября по 25 декабря. По предварительным подсчетам, ей воспользуются около 600 тысяч человек.

Кроме того, кешбэк за путевки на Дальний Восток будет увеличен до 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.