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Туризм

13:55

В Госдуме отметили, что россияне успешно используют программу туристического кешбэка

туризм

Фото: depositphotos/solovyova

В Госдуме заявили, что россияне успешно используют программу туристического кешбэка. Об этом пишет RT.

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк отметил, что граждане РФ уже хорошо знакомы с этой программой и часто ее используют. Она также выгодна и для всего туристического сообщества, добавил он.

"Наши объекты, размещенные по всей стране, участвуют в этой программе. Для туристического сообщества (старт осеннего этапа продажи туров с кешбэком. – Прим. ред.) – тоже очень замечательно, особенно в низкий сезон", – сказал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что осенний этап продажи туров по регионам России с кешбэком продлится с 25 августа по 10 сентября. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в осеннем этапе программы туристического кешбэка участвуют все регионы страны. По его словам, возможностью вернуть до 20% стоимости путевки воспользуются около 600 тысяч человек.

Осенний этап продаж туров с кешбэком в 20% начнется в России 25 августа

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