Эксперты спрогнозировали закрытие магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho в РФ в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России до конца ноября могут окончательно закрыться магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho, принадлежащие Inditex Group. Об этом пишет ТАСС.

"Inditex Group окончательно закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 года в некоторых торговых центрах под новой вывеской", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что новые арендаторы уже спешат занять освобождающиеся помещения.



В свою очередь, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заявила, что вероятность окончательного закрытия магазинов в России, действительно, есть. Однако она отметила, официальных подтверждений еще не было.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров выразил уверенность в том, что еще до начала зимы торговые точки будут закрыты.

"Думаю, все закрытия пройдут до конца ноября. Все активно ищут новых арендаторов. Мы как Союз торговых центров даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок", – рассказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что закрытие магазинов зарубежных брендов в Москве может привести к вакантности площадей в 30–40%. Уровень вакантности в столичных ТЦ только по итогам первого полугодия 2022 года увеличился до 13%.

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова добавила, что о закрытии проекта Zara Home речь идет еще с 2021 года. Однако, как отметила эксперт, компания не хочет полностью покидать российский рынок и планирует сохранить наиболее успешные магазины.

В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.

