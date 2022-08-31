Менеджер Zara опровергла сообщения об увольнении сотрудников

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Сотрудникам сети магазинов Zara не предлагали уволиться, им выплачивают средства за несколько месяцев вперед, чтобы избежать потери кадров. Об этом заявила менеджер одной из торговых точек в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, сотрудников устраивает такое положение дел, никто не планирует искать новую работу.

"Компания сделала так, чтобы сотрудники просто сидели и ждали. В данный момент это лучший способ удержать сотрудников на месте в тех магазинах, в которых, скорее всего, возобновится работа", – пояснила менеджер.

Она добавила, что сотрудники получили большие суммы, которые компания выдала им, чтобы было на что жить, и знают, что есть вероятность открытия магазинов. Однако возможные сроки открытия магазинов в России руководство не называет.

В пресс-службе компании подтвердили, что не проводят массовое сокращение работников. В Inditex заявили, что для них остаются приоритетными вопросы, связанные с сотрудниками.

"С момента приостановки нашей розничной деятельности в марте некоторые сотрудники покинули компанию по соглашению сторон", – пояснили в компании.

Ранее газета "Известия" сообщила, что столичные торговые центры начали расторгать договоры аренды с испанской сетью Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие.

Представитель "Афимолл сити" рассказал, что контракт с Inditex был разорван несколько недель назад. По его словам, в торговом центре образовался большой лист ожидания на аренду.

