Магазины H&M начнут закрываться в России в октябре

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Популярная сеть магазинов одежды H&M начнет закрывать свои точки в России в октябре этого года. Об этом сообщает газета "Известия".
Первыми закроют магазины, имеющие наименьшую прибыль. Собственники уже получили соответствующие уведомления.
"Торговая сеть пока не будет закрывать те магазины, которые находятся в столичном регионе – например, в "Мегах", центральных локациях в мегаполисах и точках с большим оборотом", – уточнили в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.
Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.
Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.
Позднее появилась информация, что бренд H&M оплатил на девять месяцев вперед аренду торговых площадей в Москве. Была внесена предоплата за аренду магазина в галерее "Актер" на Тверской улице. Отмечалось, что общее количество выплат достигает не менее 150 миллионов рублей.
Компания H&M продлила аренду флагманского магазина в Москве на 9 месяцев – СМИ
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