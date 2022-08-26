Магазины H&M начнут закрываться в России в октябре

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Популярная сеть магазинов одежды H&M начнет закрывать свои точки в России в октябре этого года. Об этом сообщает газета "Известия".

Первыми закроют магазины, имеющие наименьшую прибыль. Собственники уже получили соответствующие уведомления.

"Торговая сеть пока не будет закрывать те магазины, которые находятся в столичном регионе – например, в "Мегах", центральных локациях в мегаполисах и точках с большим оборотом", – уточнили в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

Позднее появилась информация, что бренд H&M оплатил на девять месяцев вперед аренду торговых площадей в Москве. Была внесена предоплата за аренду магазина в галерее "Актер" на Тверской улице. Отмечалось, что общее количество выплат достигает не менее 150 миллионов рублей.