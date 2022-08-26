H&M оплатила аренду торговых площадей в Москве на 9 месяцев вперед – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бренд H&M оплатил на девять месяцев вперед аренду торговых площадей в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на fashion-рынке.

По их словам, бренд внес предоплату за аренду магазина в галерее "Актер" на Тверской улице. Отмечается, что общее количество выплат достигает не менее 150 миллионов рублей.

H&M, по данным издания, также выплатила штрафы в размере 250 миллионов рублей за приостановку торговли и несвоевременное открытие магазина в ТЦ Columbus.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа сообщили, что компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

