Посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года – СМИ

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Число посетителей в торговых центрах столицы в начале августа оказалось на 9–39% меньше, чем за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index.

Согласно Mall Index, по итогам первых двух недель августа посещаемость столичных торговых центров оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18% ниже, чем в 2020 году и на 23% – чем в 2019 году. По данным Rstat Index, эти показатели стали меньше на 9, 18 и 39% соответственно.

Из этого следует, что августовские распродажи, а также временное открытие магазинов группы H&M не сумели поддержать посещаемость торговых центров.

Посещаемость ТЦ в целом по России по итогам начала августа была на 9% ниже, чем в 2021 году, и на 19% ниже уровня 2019 года. При этом она на 3% выше августа 2020 года.

Ранее президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко оценил ситуацию с посещаемостью ТЦ в России на фоне ухода из страны зарубежных компаний. По его словам, торговые центры терпят убытки, поскольку арендная плата включает в себя процент от оборота, который в данный момент частично остановлен.

Глава РСТЦ добавил, что иностранные компании, приостановившие работу в России, не разрывали арендные договоры. При этом он подчеркнул, что отдельные организации уже готовятся к такому решению.