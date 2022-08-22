Посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число посетителей в торговых центрах столицы в начале августа оказалось на 9–39% меньше, чем за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index.
Согласно Mall Index, по итогам первых двух недель августа посещаемость столичных торговых центров оказалась на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18% ниже, чем в 2020 году и на 23% – чем в 2019 году. По данным Rstat Index, эти показатели стали меньше на 9, 18 и 39% соответственно.
Из этого следует, что августовские распродажи, а также временное открытие магазинов группы H&M не сумели поддержать посещаемость торговых центров.
Посещаемость ТЦ в целом по России по итогам начала августа была на 9% ниже, чем в 2021 году, и на 19% ниже уровня 2019 года. При этом она на 3% выше августа 2020 года.
Ранее президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко оценил ситуацию с посещаемостью ТЦ в России на фоне ухода из страны зарубежных компаний. По его словам, торговые центры терпят убытки, поскольку арендная плата включает в себя процент от оборота, который в данный момент частично остановлен.
Глава РСТЦ добавил, что иностранные компании, приостановившие работу в России, не разрывали арендные договоры. При этом он подчеркнул, что отдельные организации уже готовятся к такому решению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: