Посещаемость ТЦ в России сократилась на 15% с закрытием иностранных магазинов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко оценил ситуацию с посещаемостью ТЦ в России на фоне ухода из страны зарубежных компаний, передает ТАСС.
"В начале – середине марта, когда магазины западных брендов стали объявлять о временном закрытии, трафик в ТЦ резко подскочил, в торговых точках выстраивались очереди. Позднее посещаемость заметно снизилась – порядка 15%", – заявил эксперт.
По словам Москаленко, торговые центры терпят убытки, поскольку арендная плата включает в себя процент от оборота, который в данный момент частично остановлен.
Глава РСТЦ добавил, что иностранные компании, приостановившие работу в России, не разрывали арендные договоры. При этом он подчеркнул, что отдельные организации уже готовятся к такому решению.
Ранее сообщалось, что мобильные операторы могут закрыть свои салоны, если им не снизят арендную плату более чем на 50% на фоне снижения посещаемости торговых центров. Как рассказал Москаленко, арендаторы магазинов одежды уже выступали с подобным требованием.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в начале мая сообщил, что владельцы торговых центров начали активно продавать свои объекты. Он заявил, что на рынке появились порядка 100 лотов, что в 2-3 раза превышает показатель 2021 года.
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