Inditex резко увеличила поставки вещей в Россию для онлайн-розницы – СМИ

Inditex, куда входят Zara и Bershka, резко увеличила поставки вещей в Россию для онлайн-розницы. Об этом написали в СМИ. Ссылаются на маркетплейс, где представлен вещи испанского холдинга.

По данным Wildberries, речь идет о коллекции осень-зима. Количество позиций марки Bershka выросло на 126% по сравнению с июнем. Zara – на 113%. Но заметнее всего нарастил поставки Stradivarius – на 473%. Магазины этих брендов закрыты в Москве с весны. Заявлений о распродажах или уходе они не делали.

Испанцы, кстати, одними из первых заявили о том, что хотят полноценно вернуться на российский рынок, как только позволит ситуация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.