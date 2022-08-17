Постельное белье как у IKEA раскупили на "Яндекс.Маркете" за два дня

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Практически все постельное белье Arua от казахстанского поставщика шведской сети IKEA распродали на "Яндекс.Маркете" за первые двое суток после начала продаж товара на специализированной странице маркетплейса "Товары IKEA и аналоги", сообщает "Газета.ру".

"Белье Arua было продано за два дня. Сама спецстраница с товарами из IKEA появилась на "Яндекс.Маркете" вечером 3 августа. То есть все белье скупили сразу после открытия. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, "Яндекс.Маркет" привезет в пять раз больше постельного белья Arua", – отметили в пресс-службе торговой онлайн-площадки.

Уточняется, что пик ажиотажного спроса пришелся на 4 и 5 августа. При этом до конца августа в продажу поступит новая партия постельного белья.

В "Яндекс.Маркете" добавили, что простыни на резинке и наволочки Arua, являющиеся аналогом IKEA NATTJASMIN, стали наиболее популярным товаром для дома по числу заказов.

В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин. А 15 августа компания объявила о ее завершении.

При этом в компании подчеркнули, что оформленные до окончания продаж заказы буду обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

