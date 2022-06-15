Эксперт усомнился в окончательном уходе IKEA из РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Компания IKEA ненадолго покинула российский рынок. Как только обстановка наладится, все вернется на прежние места. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на независимого эксперта рынка товаров народного потребления Александра Афиногенова.
По его словам, трагедии в уходе компании из России нет. Он отметил, что сейчас на рынке есть множество альтернативных предложений.
"Поэтому нет никакой тревоги, а вот фабрики, которые остаются, они не только делали для IKEA. Там формат сотрудничества всегда был такой, что модель разрабатывали, а потом производителям на условиях тендера предлагали ее изготавливать. Поэтому у них товары были с разных фабрик и из разных стран", – пояснил Афиногенов.
Он подчеркнул, что единственное отличие IKEA заключается в американском рынке, так как там другие размеры квартир и мебели. Эксперт добавил, что сотрудничавшие с компанией российские производители будут также взаимодействовать с другими ретейлерами.
Афиногенов сказал, что в России есть производственные возможности для альтернативы шведской компании. Он также выразил мнение, что основатель IKEA Ингвар Кампрад не одобрил бы эту ситуацию.
"Развивая рынок в течение 30 лет и занимая на нем значительную долю, конечно, такой уход болезненный в целом. Понятно, что это локальная история и на основной бизнес это не сильно повлияет, но с точки зрения экономики и перспектив можно быть уверенными, что когда закончится эта заваруха, все будет возвращаться", – заключил Афиногенов.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев выразил мнение, что уход привычных брендов вызывает дискомфорт и неудобство. При этом он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми крупными производителями из Восточной Азии, Турции и Латинской Америки.
"Я думаю, что больше сожалеть придется европейцам, которые приносят в жертву национальную экономику геополитическим амбициям англо-саксонского мира. Я считаю, что IKEA делает вынужденный, но не вполне обдуманный шаг, о котором она не будет сожалеть, а уже сожалеет", – приводит его слова RT.
IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России 15 июня. Компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.
IКЕА официально приняла решение уйти с российского рынка
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